Probabili formazioni Cagliari-Atalanta | trentunesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 7 aprile nella cornice dell’Unipol Domus, dove si incroceranno le differenti ambizioni delle due squadre. La formazione di Claudio Ranieri insegue tre punti preziosi in chiave salvezza, mentre gli uomini di Gasperini cercano lo scatto per la Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Su Sportface.it anche i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.– Gaetano pronto ad agire ...