Primavera Benevento | Perlingieri non convocato | lo aspetta Auteri

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel torneo2, è un’assenza a dir poco importante quella con la quale dovrà fare i conti domani mister Rocco, allenatore della formazionedel. Nel match che può valere una stagione contro la capolista Cesena (viene promossa sola la prima, sanniti ora a -4), l’allenatore dei giallorossini dovrà fare a meno del bomber Mario, autore di 26 reti in appena 20 partite. Non figura infatti il suo nome tra i convocati perché il classe 2005, dopo l’ottima prova con la prima squadra sul campo del Monterosi, è ormai tenuto in grande considerazione dache potrebbe anche decidere lunedì sera di riproporlo subito in campo nel big match del ‘Vigorito’ contro la Juve Stabia. Meglio, quindi, non costringeread un tour ...