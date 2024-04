Primarie a Bari | Conte | «Il Pd ritiri le accuse di slealtà» Leccese | «?Io rimango comunque in campo»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Per Michele Laforgia non ci sono le condizioni per fare le, per Vitoinvece si può andare avanti. «Non prendo lezioni di legalità da nessuno e...

Continuano i colpi a distanza tra gli ormai ex alleati del campo largo. Almeno in Puglia, dove l’inchiesta per corruzione elettorale ha portato alle dimissioni dell’assessora regionale Pd Anita ... (ilfattoquotidiano)

Saltano le Primarie ma entrambi i candidati restano in corsa - Lo annuncia su Facebook Vito Leccese, uno dei due candidati del centrosinistra alle Comunali di Bari, dopo che il suo sfidante, Michele Laforgia, ha deciso di non partecipare alle Primarie previste ...ansa

Bari, Primarie ko: Bettini, trovare un nome nuovo per la coalizione - "Io resto in campo. Vado avanti, insieme alle tantissime persone che ho incontrato in queste settimane e che mi sostengono lealmente. Vado avanti non per me, ma per la città che amo. Per difendere que ...informazione

Bari, il centrosinistra si spacca e saltano le Primarie - Con l'inchiesta su una compravendita di voti a Triggiano, per Giuseppe Conte non ci sono più le condizioni per la scelta di un candidato comune e il M5S sosterrà Laforgia, mentre Verdi e Pd restano ...agoramagazine