Prima Pagina IN Edicola | Buongiorno | Inter punta al prestito!

(Di venerdì 5 aprile 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Nicolò senza limiti., Barella fa il maratoneta. Il centrocampista al top della forma grazie al lavoro speciale svolto a fine gennaio: adesso vuole lo scudetto della stella e un Europeo da protagonista. Inzaghi ritrova Arnautovic per il rush finale. TUTTOSPORT, il Toro tifa Premier. C’è la volontà di trattenerlo ma le big d’Italia e d’Europa sono in azione. La valutazione di 40 milioni frena le ...

Prima Pagina - Corriere dello Sport: “Osi, si muove il PSG: lo sceicco in Prima fila” - “Osi, si muove il PSG: lo sceicco in Prima fila”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport ...tuttonapoli

Prima Pagina TUTTOSPORT - Juve-Retegui, contatto! Milik in bilico, Wanda spinge Icardi - La Prima Pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo.areanapoli

Prima Pagina - Il Mattino: “DeLa non vuole mollare: squadra a rapporto. Palladino per l’aggancio” - Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in Prima Pagina parlando della situazione in casa Napoli e della prossima partita di campionato contro il Monza: “Il Napoli verso Monza. DeLa non ...tuttonapoli