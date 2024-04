Prignano Cilento | spaccio di droga | arrestate 5 persone

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nella serata del 4 aprile u.s., a(SA), i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Agropoli unitamente a quelli del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente, cinquetra i 19 e 21 anni. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto nella disponibilità degli indagati due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 139 grammi ed un ulteriore involucro contenete sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 5 ...