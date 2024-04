Pressing sul Comune L’ombra della malavita Ristoranti e artigiani | | Molto preoccupati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) I commercianti e gli, oggi pomeriggio alle 17, avranno l’occasione per confrontarsi con il sindaco sull’allarme spaccate, in tutta la città. Intanto, ieri, le associazioni di categoria hanno messo ognuna un punto preliminare. "Non possono più essere considerati episodi isolati", questi eventi "rafforzano la sensazione di essere di fronte ad una vera e propria escalation – afferma Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom Bologna –. Occorre un intervento rapido per capire che cosa sta accadendo, perché le imprese di quella porzione di centro storico devono poter lavorare in tranquillità e in sicurezza. Non possiamo dimenticare che gli operatori economici dell’area vivono da tempo una situazione delicata legata alle profonde trasformazioni provocate dal cantiereGarisenda ed episodi simili non fanno che aumentare la percezione di vivere e ...