Presentata la rassegna POMPEII THEATRUM MUNDI 2024

Asti, torna la rassegna “Segni particolari: Migrante” con due appuntamenti al Diavolo Rosso - Quest’anno la rassegna di Noix de Kola viene Presentata in modalità ridotta e in un luogo diverso, non una sala cinematografica, ma il Diavolo Rosso, locale di eventi culturali e musicali. L’obiettivo ...atnews

Musica nei luoghi iconici del Salento: presentato il festival “Classiche Forme” - Torna l’appuntamento con la rassegna internazionale fondata e diretta dalla pianista Beatrice Rana. L’ottava edizione tra Lecce, Casamassella, Supersano e Corigliano d’Otranto dal 14 al 21 luglio ...lecceprima

La Spezia, presentato l’Estate Festival. Arte, jazz e teatro in piazza. Il 30 luglio atteso Russel Crowe - La Spezia – Conto alla rovescia per gli appuntamenti estivi alla Spezia con jazz, teatro e musica protagonisti nell’arena all’aperto di Piazza Europa con la presenza il 30 luglio di Russel Crowe. La p ...ilsecoloxix