Preolimpico di Lotta a Baku | prima giornata amara per gli Azzurri | nessuno in semifinale

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 –dei 5in gara a, nella, è riuscito a centrare ladeldie dunque non ha conquistato la qualifica per Parigi 2024. Tutto ora è rimandato al prossimo appuntamento mondiale per il 9 maggio a Istanbul. Domani le altre gare. Saliranno sulle materassine Emanuela Liuzzi (50 kg), Maria Ferone (53 kg), Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (68 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg), per lafemminile. Le eliminatorie dalle 8:30 (ora italiana), mentre le semifinali di qualificazione di scena a partire dalle 16:00. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali UWW, utilizzando l’accesso Plus. Il racconto delle gare – ...

