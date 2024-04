“Una formazione accademica interdisciplinare oggi è essenziale. La diversità è la parola d'ordine per tutti i percorsi di studio. In Luiss abbiamo percorsi formativi internazionali , ... (sbircialanotizia)

Roma, 5 apr. (Adnkronos/Labitalia) – ?Dobbiamo innovare i nostri modelli educativi per i nostri studenti, focalizzando le risorse anche sul post laurea mediante l?upskilling e il reskilling. Luiss e ... (calcioweb.eu)

Prencipe (Luiss): "Innovare modelli educativi, percorsi sempre più internazionali" - Così Andrea Prencipe, rettore dell'università Luiss G. Carli di Roma in occasione dell'evento 'The Future of Higher Education' presso il campus dell'Università.notizie.tiscali

Università al punto di svolta, alla Luiss l’incontro ‘The future of higher education’ - Roma, 5 apr. (Adnkronos/Labitalia) – In un mondo sempre più interconnesso e in continuo mutamento, anche le università sono chiamate a ripensare il loro ruolo nella società. Oggi c’è ‘fame’ di alta fo ...ilsannioquotidiano

La sfida dell'internazionalizzazione universitaria: alla Luiss l’incontro “The Future of Higher Education” - per formare i leader del domani", ha dichiarato il Rettore Luiss Andrea Prencipe. Come ha evidenziato Shitij Kapur, Vice-Chancellor del King’s College di Londra e tra i guest speakers dell’evento: ...teleborsa