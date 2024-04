Premio Strega Europeo | la cinquina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) È stata annunciata ladelche rinnova la collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino dove le autrici e gli autori selezionati presenteranno i rispettivi libri in gara, ciascuno in un incontro individuale, tra venerdì 10 e domenica 12 maggio. I cinque libri candidati all'edizione 2024 sono: - Shida Bazyar, Di notte tutto è silenzio a Teheran (Fandango Libri), tradotto da Lavinia Azzone, Blogger Prize for Literature (al Salone del Libro venerdì 10 maggio ore 17,15 con Nadeesha Uyangoda). - Paul Lynch, Il canto del profeta (66thand2nd), tradotto da Riccardo Duranti, Booker Prize 2023. (al Salone del Libro domenica 12 maggio ore 14,00, con Paolo Giordano) - Tore Renberg, La mia Ingeborg (Fazi), tradotto da Margherita Podestà Heir, Miglior libro 2023 per i librai norvegesi. ...