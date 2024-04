Premio Strega 2024 | la dozzina è donna | Valerio | Di Pietrantonio e la rinata Panarello verso la finale Tra gli uomini c’è Di Paolo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ladel. Sette le scrittrici, e cinque gli scrittori, per unasnella, priva di grandi vecchi e nomi altisonanti, piuttosto inquadrata nella tradizione a livello formale, con alcune curiose sorprese e incredibili ritorni. Intanto per quel che riguarda le ripartizioni tra medio-piccoli e grandi editori siamo sul 4 (Fazi, Nutrimenti, Minimum Fax, SEM) a 8, con Einaudi che portala cinquina due titoli (L’età fragile e Cose che non si raccontano), mentre Mondadori e Rizzoli puntano su due autori non proprio di punta (Rielli e Romagnolo). I dodici che se la vedranno per la cinquinasono: Sonia Aggio, Nella stanza dell’imperatore (Fazi); Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti);Di ...

Premio Strega, ecco i 12 libri finalisti: otto sono scritti da donne. LA LISTA COMPLETA - Torna il Premio Strega per la sua nuova edizione: ecco l'elenco con i dodici libri candidati per la LXXVIII edizione, che si terrà il 4 luglio a Villa Giulia a Roma. Nella dozzina ben 8 donne. di ...leggo

Premio Strega 2024: 7 autrici tra i 12 candidati, sarà una donna a vincere - Shida Bazyar, Paul Lynch, Tore Renberg, Neige Sinno e Rosario Villajos: la cinquina e le cose da sapere sul Premio Strega Europeo 2024 Il Premio Strega Europeo rinnova la collaborazione con il… Leggi ...informazione

In via Sparano torna il cantiere: nel salotto di Bari si rimettono a posto le basole dissestate - Si comincerà da via Dante. La prossima settimana tornano gli operai in via Sparano o meglio in una delle intersezioni. Il cantiere sarà necessario per riparare definitivamente le basole che sono ...bari.repubblica