Premierato | Meloni rivendica | “Sul ballottaggio sono laica | basta che si approvi la riforma”

In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: caso Bari , premierato , Meloni e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Giorgia Meloni – Notizie.com – © AnsaL'articolo ... (notizie)

"Vogliono un sistema in cui il Pd riesce a governare anche quando perde le elezioni, in cui il governo si fa nel palazzo, ma questo non è il mio modello di democrazia": lo ha detto Giorgia Meloni ... (fanpage)