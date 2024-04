Premier League | corsa a 3 per il titolo | la previsione dei bookmakers sulla squadra vincente

(Di venerdì 5 aprile 2024) Lacontinua a confermarsi il campionato più bello e importante al mondo. Il turno infrasettimanale ha fornito interessanti indicazioni: l’Arsenal ha avuto la meglio sul Luton Town, il Manchester City ha spazzato via l’Aston Villa e il Liverpool ha superato lo Sheffield United con un finale da brividi. La vetta della classifica è occupata dal Liverpool, in grado di conquistare ben 70 punti in 30 partite. Subito dietro l’Arsenal a quota 68 punti e il Manchester City a 67. Le previsioni delSecondo i bookie lafavorita alla vittoria finale è il Liverpool: su 888sport e Goldbet i Reds si giocano tra 2,17 e 2,20, mentre il City, a caccia del quartoconsecutivo, è offerto a 2,85. Subito dietro l’Arsenal di Arteta, chiamato dal calendario difficile contro Brighton, ...

Milano, 5 aprile 2024 - Turno infrasettimanale di Premier League che regala ben 29 gol divisi nelle dieci partite disputate. Non hanno tradito le attese Chelsea e Manchester United che hanno dato ... (sport.quotidiano)

Premier League , cerca di rialzarsi immediatamente l’Aston Villa dopo la batosta rimediata con il City di Pep Guardiola: notizie e pronostici . Sale vertiginosamente la colonnina di mercurio in ... (ilveggente)

Premier League - La corsa a tre per il titolo continua: i bookie dicono Liverpool, City a un passo, Arsenal tradito dal calendario - Nel turno infrasettimanale di Premier League non ha sbagliato nessuna delle tre pretendenti al titolo. L’Arsenal ha avuto la meglio sul Luton Town, il Manchester City ha spazzato via l’Aston Villa e i ...napolimagazine

Palmer la luce nel buio del Chelsea: il City si è fatto scappare “the next De Bruyne” - Visualizzazioni: 74 Con la tripletta segnata ieri al Manchester United, sono 21 le reti (più 12 assist) realizzate in stagione da Cole Palmer. “The next De Bruyne“ L’estate di Cole Palmer è stata que ...calciostyle

ASCOLTA In The Box: le mosse di Gasp anti-Liverpool. Haaland sotto accusa - Ogni settimana si discute e analizza i temi più importanti della Premier League e del calcio britannico in genere, con un occhio anche alle serie minori e alla FA Cup. Lo potete ascoltare cliccando ...gazzetta