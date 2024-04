Premier League | 31esima giornata | Palmer ribalta lo United | non sbagliano Arsenal e City

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Milano, 5 aprile 2024 - Turno infrasettimanale diche regala ben 29 gol divisi nelle dieci partite disputate. Non hanno tradito le attese Chelsea e Manchesterche hanno dato vita a una delle migliori partite, soprattutto se tifosi neutrali, di tutta la stagione: un rocambolesco 4-3 finale in favore dei Blues, con due reti al 100' e 101' dell'eroe di serata Cole. Davanti a tutti continuano a marciare indisturbati, Manchestere Liverpool: la squadra di Arteta ha battuto senza troppi problemi il Luton per 2-0, i Citizens ci sono andati giù ancora più pesanti con l'Aston Villa (4-1) e i Reds hanno battuto 3-1 lo Sheffiel. La sconfitta degli uomoni di Emery però non è colta a dovere dal Tottenham, che insegue il quarto posto, visto che in casa del ...