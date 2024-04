Preghiera della sera 5 Aprile 2024 | “Ti affido i miei dolori”

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Ti”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Salva coloro che soffrono” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri ... (lalucedimaria)

“Fammi stare con Te”. É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, ... (lalucedimaria)

Il nuovo messaggio della Madonna di Trevignano a Gisella Cardia: "Portate i sacerdoti nella giusta via" - grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore e per aver piegato le ginocchia nella Preghiera. Mio figlio è risorto”. Dopo i primi convenevoli e i riferimenti alla Pasqua, per i cristiani ...notizie.virgilio

"Niente spazio per la festa di fine Ramadan" - "Niente spazio per la festa di fine Ramadan per i musulmani": la decisione del sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi.primamilanoovest

Wafa, in 120mila alle preghiere dell'ultimo venerdì di Ramadan - Altri 3 - ha aggiunto il portavoce della polizia - al termine delle preghiere. La polizia ha spiegato che resterà in alta vigilanza anche domani mattina per la conclusione delle preghiere di Laylat al ...ansa