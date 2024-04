Pozzolo | procura chiude le indagini | il deputato rischia il processo | “Quel colpo non è partito da me”

(Di venerdì 5 aprile 2024) adi Biella chiuso lesul caso. I magistrati hanno notificato l'avviso di conclusione dellepreliminari a Emanuele, ildi Fratelli d'Italia, unico indagato per lo sparo avvenuto nella festa di Capodanno, in cui è stato ferito il 31enne Luca Campana.

