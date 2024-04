PO San Gennaro | Muscarà | “Interrogazione consiliare per tutelare il Comitato”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutisu PO San. La Consigliera: “Tuteliamo ilSanart.32 che sarà sfrattato, ancora non si conosce la nuova assegnazione” “Con la deliberazione n. 682 del 13/12/2022 la Giunta Regionale della Campania ha prodotto il documento che detta le linee guida per il riordino della sanità territoriale. La Regione ha individuato l’Ospedale Sancome una delle strutture destinate a diventare Casa di Comunità e Ospedale di Comunità, per quanto possa essere una mossa ‘condivisibile’, al momento quegli spazi sono occupati proprio da coloro che negli anni hanno ha combattuto per la tutela dell’Ospedale San– ha dichiarato la consigliera Indipendente Maria– ossia ...

Il ministro della Cultura smentisce le voci secondo cui avrebbe fatto pressioni per non avere Geppi Cucciari alla conduzione dei David di Donatello. In una nota, il sottosegretario Borgonzoni: "A ... (fanpage)

Napoli, lite in un mini-market di San Gennaro Vesuviano: accoltellato un carabiniere - Napoli, lite in un supermercato: accoltellato un carabiniere La lite è scoppiata in un punto vendita di San Gennaro Vesuviano, dove un 20enne originario del Bangladesh è stato arrestato. Il giovane, ...tag24

Accoltella carabiniere intervenuto per lite in un market: arrestato commerciante nel Napoletano - Ne avrà per sette giorni un carabinieri accoltellato da un commerciante a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli.pupia.tv

Juventus, corte serrata a Di Lorenzo. Montuori: "Il capitano ha deciso il suo futuro" - Gennaro Montuori, ex capo tifoso della Curva B del San Paolo, ora ribattezzato Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tifosi Napoletani, programma in onda sulla ...areanapoli