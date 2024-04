Piquè indagato per presunta corruzione | cosa avrebbe fatto e perchè c’entra Rubiales

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nuova bufera intorno a Gerard. L’ex calciatore del Barcellona rischia di venir tirato dentro al caos generato intorno all’ormai ex presidente della Federcalcio spagnola Luis. La giudice istruttrice dell’inchiesta sui contratti degli ultimi 5 anni della Federcalcio spagnola indaga sugli affari trae ha chiesto a vari enti bancari informazioni sui movimenti su 89 conti correnti e 27 società dei quali l’ex calciatore del Barcellona risulta titolare o appare come firma autorizzata. È quanto riporta “La Vanguardia”. Il quotidiano di Barcellona afferma che Gerard Piqué sarebbeper i presunti reati di amministrazione sleale ein affari. La giudicechiesto informazioni sui movimenti bancari ...

La Guardia Civile spagnola indaga anche su Piqué per verificare l'esistenza di regali a Rubiales (As): Gli inquirenti spagnoli hanno già indagato su transazioni bancarie in Spagna e adesso ritengono necessario includere nelle indagini transazioni avvenuto nel Principato di Andorra. Lo riporta As. ' ...