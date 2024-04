Pippi | un programma nazionale per scongiurare la separazione dei figli dai genitori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ribelle, indipendente, anticonformista e allergica alle regole,Calzelunghe, celebre personaggio dei cartoni animati, si fece conosce al mondo come una femminista pioniera, ma una gran parte di pubblico la definì un modello antieducativo perché proponeva un’infanzia senza regole e senza il controllo dei. Caratteri taciturni o comportamenti irruenti, nei ragazzi di oggi, segnano il passo ad una società che nasconde famiglie vulnerabili, sofferenti, e proprio dietro a comportamenti apparentemente inspiegabili, si nasconde una ferita familiare profonda, incapace talvolta di chiedere aiuto, per pudore o per paura. Nessuna famiglia è sola, se realmente si affida ai servizi sociali, se intraprende un percorso che senza dubbio avrà cadute e pause, dolori e soddisfazioni, ma che può rivelarsi di rinascita per l’intera famiglia. Una spinta ...