Piemonte | Conte | ' morto primo sindaco M5S eletto in Regione | Falcone lascia segno'

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Apprendo con dolore della scomparsa di Robertodel M5S in, nel comune di Venaria. Il suo impegno e la sua dedizione hannoto unindelebile nella nostra comunità e non solo. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore". A dare notizia della scomparsa è il leader del M5S Giuseppe, con un post su X.

Continuano a delinearsi gli schieramenti in vista delle elezioni regionali che da aprile fino all’autuno vedranno i partiti sfidarsi dal nord al sud. Il prossimo voto sarà in Basilicata, dove ... (open.online)

Arresti a Bari, si spezza l’asse Pd-5Stelle. Conte: “Niente primarie”, Schlein: “Incomprensibile” - E invece no. A tre giorni dalla consultazione l’accordo salta e tra Elly Schlein e Giuseppe Conte volano gli stracci. Il presidente M5s non fa in tempo ad atterrare a Bari, per partecipare a un ...ilsecoloxix

Elezioni Bari, Conte si sfila da primarie ed è scontro con Pd - Il leader del M5S Giuseppe Conte arriva in città, atteso per un comizio con Michele Laforgia, e spariglia: niente più primarie. Per i Cinque Stelle, dice, "non ci sono le condizioni per farle ...adnkronos

Pentenero, appello al M5s per scrivere nuova pagina in Piemonte - però rivolgo davvero col cuore un appello a Appendino e al presidente Conte. Bisogna innanzi tutto che invertiamo una narrazione, secondo la quale il Piemonte ha un suo destino già segnato. Sto ...ansa