PICCOLIPALCHI domenica 7 aprile in scena a Udine con Link

(Di venerdì 5 aprile 2024) Con lo spettacolodella compagnia ABC Allegra Brigata Cinematica di Bergamo si concluderàla 17^ edizione di, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Fondazione Friuli e la collaborazione dei Comuni aderenti. Lo spettacolo, inserito anche nel cartellone di OffLabel curato assieme alla compagnia Arearea, andrà inalle ore 17.30 negli spazi de Lo Studio in via Fabio di Maniago 15. Dedicato ai bambini dai 4 anni,è uno spettacolo di teatrodanza creato e interpretato da Serena Marossi e Alessandro Nosotti che affronta il tema dei legami e degli inevitabili distacchi che fanno parte della vita di ciascuno di noi. Nata nel 2015 ...