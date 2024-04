Picchiata per mesi dal compagno medico fino a svenire | i 200 selfie con il volto tumefatto

(Di venerdì 5 aprile 2024) Napoli, a ogni aggressione la vittima (33 anni, insegnante) si scattava una foto. In cella l’ex: è ilAntonio Ferro Del Giudice, 47 anni, con precedenti specifici

L’avrebbero pestata fino a mandarla in coma per il suo desiderio di vivere all’europea; la tredicenne Samara Radjoul è stata aggredita lo scorso 2 aprile fuori da scuola, il collegio Arthur Rimbaud ... (news.robadadonne)

Napoli , donna picchiata con schiaffi e pugni per mesi dal compagno. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri Una donna di 33 anni è stata picchiata per mesi dal suo compagno a ... (361magazine)

Francesca De André, l'ex fidanzato Giorgio Tambellini condannato per violenza a 3 anni: «Mi aspettavo una pena più severa, stava per uccidermi» - Tre anni di condanna al fidanzato che l'ha Picchiata. L'ha Picchiata tutti i santi giorni. Una battaglia in aula contro l’ex fidanzato Giorgio Tambellini accusato di ...ilmessaggero

Napoli, donna di 33 anni Picchiata per mesi fino a svenire: la prova in 200 selfie con il volto tumefatto - A ogni aggressione la vittima (33 anni, insegnante) si scattava una foto. In cella l’ex compagno: il medico Antonio Ferro Del Giudice, 47 anni, con precedenti specifici ...corriere