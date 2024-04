Piastri e Norris ritengono la McLaren “in corsa” in Giappone

(Di venerdì 5 aprile 2024) I piloti dellaOscare Landosi sono detti cautamente ottimisti sul fatto che saranno saldamente inquesto fine settimana dopo un solido inizio nelle sessioni di prove del venerdì a Suzuka. Entrambi i piloti sono entrati nella top ten dopo le prime prove, conottavo dopo aver registrato un miglior tempo di 1:31.165s eappena otto centesimi di secondo più lento in P10. La sessione pomeridiana è stata pesantemente condizionata dalla pioggia, conche ha completato solo sette giri, ma un run tardivo e ben ritmato con le gomme slick gli ha permesso di concludere le FP2 con il miglior tempo di 1:34.725s. “Oggi non c’è stato molto da fare nelle FP2, ma sono riuscito a fare un paio di giri alla fine nelle ...

