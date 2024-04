Piano Salvacasa | il condono edilizio 2024 per le piccole irregolarità | cosa succede alla doppia conformità e ai cambi di destinazione d’uso

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si chiamae il via libera dovrebbe arrivare entro un mese. Si tratta di una sanatoria delleedilizie che ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. E che dovrebbe regolarizzare le difformità all’interno delle abitazioni: secondo il consiglio nazionale degli ingegneri riguarda l’80% degli immobili. Ma in ballo c’è anche la riforma della legge urbanistica del 1942 e del Testo Unico dell’Edilizia. E il pacchetto potrebbe seguire un riordino di tutti i bonus edilizi. Per passare dal regime dei crediti d’imposta a quello dei contributi. Secondo le opposizioni si tratta dell’ennesimo. La premier Giorgia Meloni si è detta favorevole ma ha precisato di non conoscere ancora la norma. Tre tipologie di difformità lievi Il Sole 24 Ore spiega ...

"Salva-casa" per otto abitazioni su dieci - La casa torna al centro dell'agenda politica grazie al «Piano casa» che Matteo Salvini porterà al prossimo Cdm. Ecco i piani che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha escogitato per ...ilgiornale

L’Ordine degli ingegneri: "Non è un vero condono. La sicurezza viene tutelata" - Quale limite, secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri, non si deve comunque superare "Il Piano salva-casa non consente assolutamente di derogare in tema di sicurezza dell’immobile. Questo è ...quotidiano

Arriva il condono “Salva casa” di Salvini. Meloni lo gela: “Non l’ho visto” - Il leader leghista lancia una misura da approvare al massimo entro metà maggio, in piena campagna elettorale per le Europee. Un decreto per sanare ...repubblica