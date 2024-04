Piano salva-casa | Salvini lancia il condono edilizio sanare le piccole irregolarità | dai soppalchi ai tramezzi | cosa cambia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Quel soppalco realizzato per conquistare spazio o quel tramezzo tirato su per avere una stanza in più. Tutteche potrebbero essere sanate grazie al pacchetto...

Il dicastero guidato da Salvini ha prepara to una bozza di norme che interverranno sulle abitazioni per regolarizzare le "piccole difformità". A beneficiarne quasi l'80% del patrimonio immobiliare (ilgiornale)

"salva-casa" per otto abitazioni su dieci - La casa torna al centro dell'agenda politica grazie al «Piano casa» che Matteo Salvini porterà al prossimo Cdm. Ecco i piani che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha escogitato per ...ilgiornale

L’Ordine degli ingegneri: "Non è un vero condono. La sicurezza viene tutelata" - Quale limite, secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri, non si deve comunque superare "Il Piano salva-casa non consente assolutamente di derogare in tema di sicurezza dell’immobile. Questo è ...quotidiano

Il "salva-case" di Salvini che coglie Meloni di sorpresa - Su questo Piano le opposizioni attaccano ... Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce di ‘Europa verde - verdi’, parla di norma "salva-Lega", ribadendo che si tratta di un condono. Le associazioni ...rainews