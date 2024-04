Piano Mattei | Mattarella in Ghana | “Sottrarre i migranti ai trafficanti | servono ingressi legali e concordati”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Convertire i flussi migratori “da fenomeno disordinato nelle mani crudeli didi esseri umani in fenomeno regolato da accessi, daregolari, autorizzati, concordemente definiti”. Il presidente della Repubblica, Sergio, lo ha detto in, dove prosegue fino a domani il suo viaggio in Africa Occidentale. Come già avvenuto nei giorni scorsi in Costa d’Avorio, il capo dello Stato ha inserito il suo ragionamento suinell’ambito della cornice delal centro dei colloqui con il presidente ghanese Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. “Ilvuole una collaborazione paritaria” “Ilrappresenta per l’Italia un partner fondamentale nell’ambito ...