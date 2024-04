Phishing – Il Codici | “Un’importante sentenza emessa dalla Cassazione relega finalmente più potere alle vittime di truffe”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 5 aprile 2024) In caso di, i clienti devono essere risarciti se non emergono colpe gravi. È quanto stabilito3780/2024 della Corte di, che sancisce che le banche sono obbligate a adottare soluzioni idonee a prevenire o ridurre l’uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, altrimenti potranno essere costrette a risarcire le. Un provvedimento importante per i consumatori, che l’associazioneevidenzia perché rappresenta uno strumento prezioso nei contenziosi che si aprono con gli istituti quando si verifica un raggiro ed il cliente chiede il rimborso., ilsulle: “La banca deve fare tutto il possibile per prevenire la truffa a livello sia informativo che di precauzioni sul ...