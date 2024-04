(Di venerdì 5 aprile 2024) Marchetti Curiosità, "quella è stata sempre la mia maestra". E deliberata, consapevole incoerenza, The complete incoherence, come il titolo di un suo volume: "Un artista ha diritto all’incoerenza, e fin da quando avevo diciott’anni ho capito che essere incoerente è una forma di libertà: se sei incoerente, sei libero da te stesso, libero da ciò che pensavi ieri", ha ribadito anche di recente Gaetano, architetto, scultore. Genio. Straordinario creativo, esponente di un design capace anche di cogliere e interpretare le trasformazioni della società,si è spento a 84 anni a New York dove abitava dal 1983: "Nel corso di sessant’anni Gaetano ha rivoluzionato il mondo del, del design, dell’architettura e degli spazi liminali fra queste categorie – ha annunciato il suo staff con un post su ...

È morto a New York l’ architetto e scultore Gaetano Pesce . Creatore visionario e rivoluzionario, a lui si deve il progetto dell’iconica poltrona Up. Pesce era nato a La Spezia l’8 novembre 1939 ed è ... (secoloditalia)

Pesce, designer visionario e politico. L’arte sublime dell’incoerenza - Curiosità, "quella è stata sempre la mia maestra". E deliberata, consapevole incoerenza, The complete incoherence, come il titolo di un suo volume: "Un artista ha diritto all’incoerenza, e fin da quan ...quotidiano

Si è spento a 84 anni Pesce. Per la nuova diga foranea aveva immaginato nel 2007 la forma di una lisca stilizzata - Figlio di un ufficiale di Marina, era nato in riva al Golfo e visse qua la primissima infanzia. La sua ardita idea progettuale non fu adottata: "Per lui neanche una mostra al Camec" . .lanazione

Rocket Gamers: Gaetano Pesce, maestro del design italiano, morso a 84 anni. La sua unicità e creatività vivono attraverso - Il celebre designer e artista italiano Gaetano Pesce è morto all’età di 84 anni, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del design e dell’arte. Nato a La Spezia nel 1939, Pesce ha studiato archite ...rocketgamers