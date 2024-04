Perugia | operaio 55enne travolto da un muletto | è morto sul colpo

Un operaio di poco meno di 50 anni è morto dopo essere stato travolto dal terreno mentre si trovava all'interno di uno scavo per la sistemazione di alcune tubature nella zona di Valfabbrica in ... (tg24.sky)

Un operaio di poco meno di 50 anni – classe 1974 – è morto oggi 11 gennaio dopo essere precipitato mentre si trovava all’interno di uno scavo per la sistemazione di alcune tubature. L’incidente ... (ilfattoquotidiano)

Cortona, operaio di 55 anni muore investito dal muletto guidato dal collega - Tragedia sul lavoro al confine tra le province di Arezzo e Perugia, nella zona Ferretto di Cortona ma per pochi metri nel comune di Castiglione del Lago. Un uomo di 55 anni, di Terni, ha perso la vita ...blitzquotidiano

