Permessi Legge 104 per personale scolastico | le regole d’oro per non perdere le agevolazioni

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 5 aprile 2024) Per la fruizione dei104 da parte delbisogna rispettare specifiche condizioni e adempiere a vari obblighi. Scopriamo come si richiedono. Anche i lavoratori del settorehanno diritto ai tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare disabile grave. Anche ilha diritto ai104 – informazioneoggi.itIn particolare, la disciplina normativa per i docenti è contenuta nell’art. 15, comma 6, del CCNL 2007, mentre per ilATA, nell’art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018. All’inizio dell’anno, i dirigenti invitano insegnanti eATA a programmare la fruizione dei giorni di permesso ...