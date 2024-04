Perla Vatiero potrebbe “partire per L’Isola dei Famosi” dopo la vittoria al GF

(Di venerdì 5 aprile 2024) In queste ore si sta diffondendo l'indiscrezione secondo la qualefar parte del cast de L'Isola dei2024 L'articolo proviene da Novella 2000.

Perla Vatiero durante una diretta su Instagram in cui è stato presente anche Mirko Brunetti ha risposto a tante domande, tra cui una sul tatuaggio che lui ha fatto con Greta Rossetti appena dopo ... (anticipazionitv)

Una Grande protagonista dell’edizione del Grande Fratello 2023-2024 ha contestato in qualche modo la vittoria di Perla Vatiero , dicendo che ha trionfato soprattutto grazie alla sua storia d’amore ... (anticipazionitv)

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tornati insieme e l’unica cosa che si chiedono i fan della coppia è: cosa ne sarà del tatuaggio di lui fatto con Greta Rossetti? Come sappiamo, Mirko e Perla ... (donnapop)

Fiordaliso: «Beatrice Luzzi avrebbe dovuto vincere il Gf. Perla Vatiero Ha trionfato la sua storia con Mirko Brunetti» - Fiordaliso ha sempre detto che, secondo lei, Beatrice doveva essere la vincitrice di questa edizione del reality show che, invece, è stato vinto da Perla Vatiero. In una recente intervista rilasciata ...leggo

Perla annuncia che Mirko rimuoverà il tatuaggio fatto con Greta: lui rimane in silenzio - Perla Vatiero annuncia che Mirko brunetti rimuoverà il tatuaggio che ha fatto con Greta Rossetti ma lui non dice nulla e rimane in silenzio ...tuttosulgossip

Grande Fratello: Perla ha deciso: "Mirko toglierà il tatuaggio fatto con Greta dopo Temptation Island" - Nel corso di una diretta Instagram è arrivata la rivelazione che fa contenti i fan della coppia ritrovatasi al reality show di Alfonso Signorini.movieplayer