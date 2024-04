Perla Vatiero | dove la vedremo dopo il “Grande Fratello” | l’indiscrezione bomba

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 5 aprile 2024) Personaggi tv.lail “GF”:– Quando era nella Casa del “ha raccontato che una volta fuori dal loft di Cinecittà avrebbe voluto prendersi del tempo da dedicare a sé stessa e al suo compagno Mirko Brunetti. Secondo un’indiscrezione lanciata da un noto settimanale presto però dovremmo rivedere la vincitrice del reality show di Canale 5 in televisione. (continua a leggerele foto) Leggi anche: “”, la famosa coppia chiede una cifra choc per l’ospitata Leggi anche: Monia e Josh Rossetti, come li hanno beccati Secondo il settimanale Di ...