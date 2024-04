Peretola | al via rivoluzione sui voli notturni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Firenze, 5 aprile 2024 - Comune, Enac e Toscana Aeroporti hanno raggiunto un accordo con le compagnie aeree operanti nello scalo diper limitare definitivamente i, a tutela del riposo dei residenti. Le nuove regole, in vigore dal 31 marzo, impongono lo stop totale, salvo deroghe previste per legge, sia per decolli che atterraggi dopo le 23. Nel dettaglio, le nuove regole prevedono: la chiusura inderogabile dello scalo per i decolli alle ore 23 e nessun decollo di aviazione commerciale sarà autorizzato dopo tale orario; la chiusura dello scalo per gli atterraggi programmati alle ore 23, con la sola eccezione di 3(i cui slot sono autorizzati da tempo) che potranno essere programmati nella fascia oraria 23-24; un limite massimo di tolleranza per l’accoglimento di eventuali atterraggi in ...