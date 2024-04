Perché Myrta Merlino non conduce oggi Pomeriggio Cinque | il motivo dell’assenza | quando torna

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 aprile 2024) , 5 aprilenonla puntata di, venerdì 5 aprile 2024, disu Canale 5? Questoil contenitore di infotainment non è condotto dalla giornalista, ma da Giuseppe Brindisi, il conduttore di Zona Bianca e Diario del Giorno, entrambi in onda su Rete 4. Per Brindisi, si tratta della quarta puntata da conduttore di, dopo quelle condotte il 7 e l’8 febbraio (fu assente per motivi di salute) e dopo quella condotta lo scorso 22 marzo (assente per motivi familiari). Ancheè assente. A spiegare ilè stata la stessa ...