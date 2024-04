Perché le startup israeliane continuano a raccogliere miliardi nonostante la guerra

perché pur essendo in regola con le future previsioni dell'AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, KeyCrime non ha risorse per attendere che arrivino tutti i via libera. E ... (wired)

L'innovativa terapia che trasforma i linfonodi in mini fegati: Gli scienziati della startup biotech LyGenesis stanno tentando di far crescere un nuovo fegato in miniatura all'interno ...epatociti non possono essere iniettati direttamente in un fegato malato perché ...

Google, il super motore diventa a pagamento: Quando Google era ancora una startup in un garage e debuttò sul world wide web, il 27 settembre ... In realtà non era gratis perché voleva esserlo ma perché i due giovani fondatori avevano messo a terra ...