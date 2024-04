“Perché là sotto non mi sono operata” Vladimir Luxuria senza filtri | “Dovete sapere cosa mi piace”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pensare che la sua collega e (sì, ancora) amica Ilary Blasi aveva previsto tutto in puntata l’anno scorso e così è stato. La brillante opinionistaha preso il suo posto nella conduzione de L’isola dei famosi 2024. Per questo si è riaccesa curiosità attorno alla sua vita.lei ha deciso di non operarsi. Non è la prima e non sarà certo l’ultima a prendere una decisione simile.non ha voluto completare chirurgicamente il suo lungo, coraggioso e necessario percorso di transizione e dietro a tale scelta c’è un motivo che più persone ignoreranno. La storia della conduttrice de L’isola dei famosi 2024., no alla transizione: “non mi...