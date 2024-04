Perché il debutto di Sinner a Montecarlo sarà da prendere con le pinze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) Comincia dala missione “terra rossa” di Jannik. Dopo gli strabilianti risultati ottenuti negli ultimi sei mesi sul cemento (indoor e outdoor non ha fatto differenza) l’altoatesino è chiamato ad essere protagonista anche sul rosso, dove lo scorso anno ha decisamente raccolto poco, vivendo probabilmente alcune delle maggiori delusioni, come l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano del tedesco Daniel Altmaier. Dopo il trionfo di Miami, secondo 1000 della carriera, Jannik ha subito dichiarato di doversi mettere al lavoro per farsi trovare pronto all’esordio sulla terra rossa.è già certo di essere al secondo turno e con molta probabilità farà il suo esordio nel torneo nella giornata di mercoledì, affrontando il vincente del match tra l’americano Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich ...