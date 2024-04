Per la pace ci vuole un referendum paneuropeo O si rischia l’implosione della casa comune

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Per fare un tavolo ciun fiore”, ve la ricordate? Ecco, parafrasando, dico: per fare laciunpan-europeo. Intanto: la, punto di partenza e di arrivo del ragionamento, come il “tavolo” di quella canzone. Una Unione Europea incadidentro e fuori i propri confini è semplicemente il fallimento dell’idea stessa di Europa generata dall’orrore delle grandi guerre del ‘900, con tutto il loro corredo di violenza, totalitarismo e collasso di tante pallide democrazie. Una Unione Europea che sdogani l’antico motto “Si vism para bellum”, che si ri-abitui alla guerra come normale strumento di governo delle cose e corra senz’altro ad armarsi, tradisce l’enorme sforzo che fu compiuto da quei sopravvissuti per ...