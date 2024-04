Per celebrare il Carbonara Day abbiamo chiesto allo chef e alla nutrizionista come prepararla in modo sano e gustoso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 aprile 2024) Laè uno dei primi piatti made in Italy più amati, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Al punto che per celebrarla nel 2017 l’Unione Italiana Food e l’International Pasta Organisation hanno istituito ilDay che ricorre il 6 aprile. In occasione di questa giornata, che rende omaggio alle papille gustative,ad unostellato e ad unatutti i segreti persecondo i dictat della tradizione e senza sensi di colpa per la dieta. ...