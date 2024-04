Pellissier | «Lautaro Martinez | bomber come lui sono rarità Vi spiego»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sergio, presidente della Clivense ed ex attaccante del Chievo, ha parlato anche del centravanti e capitano dell’Inter,– Queste le parole di Sergio, presidente della Clivense ed ex attaccante del Chievo, a SportItalia sul centravanti e capitano dell’Inter,. «Chi èdi razza èin questa Serie A, chelei riesce a colmare la lacuna del fisico non statuario con l’abilità ed il tempismo: è questa la sua forza? Anche, mi piace tanto e mi spiace che non sia italiano: è uno degli attaccanti più completi che abbiamo in Italia. Sa sopperire alle sue mancanzefacevano tutti gli attaccanti forti di ...

