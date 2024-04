Pellezzano | al via i lavori per l’efficientamento energetico degli alloggi E R P

Al via la seconda edizione di “Pellezzano Urban Trail” , in programma domenica 21 Aprile lungo le strade del territorio comunale. Un’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Pellezzano presieduta da ... (zon)

Tutto pronto a Pellezzano per l’inoltro delle domande finalizzate ad ottenere il contributo per il sostegno alla mobilità degli alunni disabili, in riferimento alla vigente normativa in materia che ... (zon)