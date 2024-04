Pedullà chiarisce | «Inter ha tempo per Gudmundsson dal Genoa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024) Alfredoha definito le possibilità che ha l’di acquistare Alfred Gudmunsson, facendo un riassunto delle mosse nerazzurre in estate su Sportitalia. CHANCE – Alfredoha parlato in questo modo del mercato: «L’ha fatto già il 75% del lavoro. Se devono prendere lui ilparte da una valutazione di 30-35 milioni. 25-28 non bastano. L’ha un tesoretto da fare con molte possibili uscite. Io non ho notizie di contatti diretti pertra il club nerazzurro e il. Per fare quel 25% e concludere il mercato la dirigenza ha. Si parlerà dell’islandese, del portiere o di altro. L’parte già avanti».-News - Ultime notizie e calciomercato ...