Pechino Express | quinta tappa | chi è stato eliminato nella puntata del 4 aprile

(Di venerdì 5 aprile 2024) Proseguono le faticose avventure dei concorrenti di, giunti alla lorodopo aver affrontato le sfide del Vietnam del Nord. Il viaggio delle coppie rimaste in gara riparte questa volta da un nuovo Paese da scoprire, il Laos, ricco di storie, culture e paesaggi. Questo secondo percorso degli esploratori prevede un totale di 263 chilometri, che si estendono da Muang Xai a Luang Prabang, Patrimonio UNESCO dell’Umanità. La nuovacondotta da Costantino della Gherardesca in collaborazione con Fru, è andata in onda giovedì 4alle ore 21.15 su Sky Uno ed ha permesso ai telespettatori di scoprire se una delle coppie è stata eliminata dal gioco. Cosa è accadutoprecedente: tensioni ed eliminati Il reality ...

La quinta puntata di Pechino Express in onda giovedì 4 aprile 2024 si è conclusa con l'eliminazione di una coppia . Ecco cosa è successo nella tappa che ha previsto le prime sfide in Laos.Continua a ... (fanpage)

Pechino Express: nuova eliminazione dopo l’arrivo in Laos - Per i viaggiatori di Pechino Express si sono aperte le porte del Laos.Il viaggio lungo “La Rotta del Dragone” ha sancito la nascita ...361magazine

5a Tappa Pechino Express Sky NOW: arrivo in Laos con la puntata più vista di sempre - Per i viaggiatori di Pechino Express si sono aperte le porte del Laos e il benvenuto nel secondo Paese dello straordinario viaggio lungo “La Rotta del Dragone” ha sancito la nascita di nuove alleanze ...digital-news

Pechino Express: Caressa 'papà' delle Ballerine, la caduta della Fiordelisi - Giovedì 4 aprile è andata in onda la quinta puntata di Pechino Express, in prima serata su Sky e in streaming su NOW TV. Sotto la guida di Costantino della Gherardesca (affiancato dall’inviato Fru dei ...tuttosport