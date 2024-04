Pechino Express 2024 | le pagelle della quinta tappa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Cosa è successo nelladi- La Rotta del Dragone? Le coppie da sette sono passate a sei alla finepuntata, vista l'eliminazione di una delle compagini che hanno maggiormente fatto discutere in questa prima parte del reality show di viaggio di Sky. La coppia di concorrenti eliminata è stata quella dei Giganti, ecco ledi, la prima in Laos dopo quelle in Vietnam. Le Ballerine – Megan Ria e Maddalena Svevi: voto Vitamine. Sono energia pura e anche quella sana incoscienza che si ha a diciotto anni. Affrontano tutto a viso aperto, io una vacanza con loro la farei tranquillamente. I ...