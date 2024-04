Pechino Express 2024 arriva in Laos | la Fiordelisi cade dalle scale | i Giganti eliminati

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 aprile 2024) Lasciatosi alle spalle il Vietnam, le coppie in gara ahanno intrapreso il viaggio in, percorrendo i primi 263 km da Muang Xai a Luan Prabang. Un luogo ricco di spiritualità, parola al centro del percorso della quinta tappa della Rotta del Dragone, guidata come sempre dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall’inviato Fru dei The Jackal nella puntata andata in onda il 4 aprile. Non sono mancati i momenti emozionanti ma anche quelli di grande tensione, incluso il gran finale con la nuova coppia eliminata. Cosa è successo nella tappa di giovedì 4 aprile Dopo una quarta tappa faticosa che ha visto l’eliminazione dei Brillanti, ovvero la coppia formata da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, la quinta puntata diha visto le ...