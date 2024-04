Pd | Gengaro | “Ritiro ricorsi per favorire clima sereno”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota di Antonio, in pole per la candidaura a sindaco del campo largo: “Nel momento in cui il campo largo del centrosinistra si appresta a definire la scelta del candidato sindaco, al termine di un lungo e complesso confronto sul progetto per la nuova Avellino, ritengo necessario sgomberare il campo da tutte le polemiche che si sono addensate intorno alla mia disponibilità a propormi. “Ho sempre e soltanto coltivato nell’azione politica una sola aspirazione, fare il bene di Avellino. Il futuro della nostra comunità e la tutela dell’interesse pubblico vengono prima di ogni cosa. Oggi più che mai. Per questo motivo ho contribuito a dare un segnale di distensione anche all’interno del partito in cui milito, il Pd, favorendo ildi tutti ipresentati. Credo che un gesto del genere vada ...