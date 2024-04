Pavia | duecento lavoratori della Gottardo scendono in piazza in difesa del posto di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Fischietti e bandiere, ma anche passeggini. Oltre 200di, alcuni accompagnati dalle loro famiglie, questa mattina hanno sfilato per le vie diper far conoscere come stanno vivendo in questi giorni. L’azienda, infatti, ha deciso di lasciare il magazzino di Broni e di licenziare tutti i dipendenti. “È un problema sociale – ha detto Maurizio FratusCub trasporti che sta seguendo la vertenza -. Se 200 persone andassero in Comune a chiedere sussidi per pagare le bollette, per mandare i figli a scuola, sarebbe molto difficile aiutarle. Non dimentichiamo che dietro a ogni lavoratore c’è una famiglia. Su un territorio che non raggiunge i 10mila abitanti, ci sono circa 1000 residenti interessati alla chiusura del magazzino dal quale partono i prodotti di ...