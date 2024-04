(Di venerdì 5 aprile 2024) La collaborazione fraprosegue e dà vita ain versione gelato in(quest’ultimo al gusto tiramisù). Per i primi due si tratta di un nuovo formato, per isi tratta di un debutto assoluto. Lafra i due colossi alimentari è nata nel 2021 con l’obiettivo di individuare nicchie di mercato in cui incuneare versioni estive dei famosi biscotti da colazione e merenda. Iin versione ice cream sono solo gli ultimi arrivati nella linea produttiva. Da“La collaborazione si fonda su valori comuni ad entrambe le ...

Pavesini, Ringo e Gocciole diventano gelati in vaschetta: partnership fra Algida e Barilla - La collaborazione fra Algida e Barilla prosegue e dà vita a Gocciole, Ringo e Pavesini in versione gelato in vaschetta (quest’ultimo al gusto tiramisù). Per i primi due si tratta di un nuovo formato, ...quifinanza

I Pavesini diventano un gelato. Accordo tra Barilla e Algida - Il brand Pavesini per la prima volta si trasforma in un gelato ed entra ufficialmente nel mercato dell’ice cream con un gusto al tiramisù. Nati da un’intuizione di Mario Pavesi nel 1948 come ...tg24.sky

Algida e Barilla insieme per l'estate: arrivano i Pavesini gelato - Pavesini, Ringo e Gocciole in formato vaschetta: la partnership Algida - Barilla colora l'estate con un tridente di tutto rispetto. La partnership tra Algida e Barilla, inaugurata circa tre di anni fa ...informazione