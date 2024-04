Paura un ragazzo | investe con l’auto un cinghiale e finisce nella cunetta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi diper undi 34 anni di Montecalvo che stava viaggiando in direzione di Benevento per motivi di lavoro. All’improvviso la sede stradale è stata invasa da une la Panda che stava guidando non ha potuto evitare l’impatto con l’animale terminando, poi, la sua corsa. Ilha riportato un trauma cranico non commotivo ed è stato trasportato in codice giallo al San Pio. L’incidente si è verificato in contrada Tignano, la strada provinciale che da Montecalvo porta ad Apice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

