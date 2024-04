Paulo Ucha Longhin vince la Superyacht Chef Competition a Monaco

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 aprile 2024)a bordo dello yacht a motore Hercules lungo 50 metri, ha conquistato il titolo nella quinta edizione della. L’evento, inserito nell’ambito dell’iniziativa collettiva “, capitale dello yachting avanzato”, si è svolto presso lo Yacht Club dein collaborazione con Bluewater, sotto l’egida del centro di formazione La Belle Classe Academy di YCM. La competizione, rinomata a livello internazionale per celebrare l’arte culinaria in mare, ha messo in luce un aspetto fondamentale delle professioni legate allo yachting.brasiliano con un’esperienza ventennale, ha presentato un piatto principale a base di aragosta e un dessert di ...